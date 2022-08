SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora un ciclo di interventi di disinfestazione e derattizzazione in città.

Mezzi e operatori della Quark srl saranno come di consueto all’opera per la bonifica di sponde di corsi d’acqua, aree verdi e terreni incolti di proprietà pubblica oltre che in tutte le aree che sono state rilevate grazie alle segnalazioni degli utenti.

Questo fine settimana una serie di interventi interesseranno le zone circostanti via Damiani, via Vespasiani, via Spina, via Giovannelli e via Tesino. Passaggi aggiuntivi saranno effettuati anche nel quartiere Agraria, in particolare nei pressi del campo sportivo “Nelson Mandela” e in via Gronchi, via Val Cuvia, via Gonella, via Valtellina, via Val Sesia. Passaggi anche nelle aree verdi del quartiere San Filippo Neri e nelle pinete del centro cittadino.

Infine sono previsti ulteriori intervento di derattizzazione alla Palazzina Azzurra e nell’area circostante, nelle pinete dell’isola pedonale centrale, al Mercato Ittico all’Ingrosso e nell’area portuale circostante, nonché nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici cittadini.