PORTO SAN GIORGIO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 25 agosto, dalla Guardia Costiera di Porto San Giorgio.

Continua l’operazione “Mare Sicuro 2022” che impegna le donne e gli uomini della Guardia costiera per garantire, durante la stagione estiva, la sicurezza in mare di diportisti e bagnanti, il corretto uso della fascia demaniale e la tutela dell’ambiente.

La notte scorsa personale della Guardia Costiera di Porto San Giorgio congiuntamente al personale della Polizia locale del Comune di Porto Sant’Elpidio, ha portato a termine un’attività finalizzata al sequestro di attrezzature varie come ombrelloni, sedie e lettini. Tale attrezzatura posta sulla spiaggia libera anche nelle ore notturne veniva utilizzata, per giorni, allo scopo di assicurarsi sempre un posto in spiaggia, nella maggior parte dei casi vicino alla battigia, sottraendo cosi la fruizione del demanio marittimo al pubblico uso.

Al termine dell’attività sono stati restituiti ai cittadini del Comune di Porto Sant’Elpidio oltre 700 mq di spiaggia libera.

L’impegno della Guardia Costiera sempre al servizio dei Cittadini.