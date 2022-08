SENIGALLIA – È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco in mattinata, alle ore 6.30 circa, lungo la Strada della Bruciata a Senigallia. I pompieri sono intervenuti per sollevare il rimorchio di un autoarticolato, che durante la marcia si è sganciato dalla motrice occupando la sede stradale.

La squadra di Senigallia, con il supporto dell’autogru proveniente dalla Centrale Vigili del Fuoco di Ancona, ha provveduto a riposizionare il rimorchio sulla motrice, in modo tale che l’autoarticolato potesse proseguire normalmente la sua marcia. Non si segnalano persone coinvolte. Dopo operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area d’intervento, la strada è stata regolarmente riaperta al traffico.