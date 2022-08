MONTEGIORGIO – All’ippodromo San Paolo in arrivo un altro doppio appuntamento con le corse al trotto in notturna, venerdì 26 e domenica 28 agosto insieme ai due appuntamenti di settembre.

Tra gli eventi ci sarà quindi una breve pausa, per poi ripartire quasi subito con la riunione autunnale, che avrà il clou con il prestigioso e popolarissimo Palio dei Comuni, in programma a novembre.

Dopo la bellissima festa dell’ippica di domenica 21 agosto, con la finale del 42° Campionato Italiano Guidatori Trotto che ha incoronato campione italiano il giovane driver siciliano Giuseppe Porzio Jr, le corse al trotto in notturna del San Paolo non si fermano e continueranno ad essere viste anche all’estero.

Nello specifico, nella giornata di domenica 28, si promuoverà anche l’indiscussa eccellenza dell’artigianalità marchigiana nella calzatura: l’Antica Stivaleria, nata nel 2000 in una piccola città delle Marche nei dintorni di Sant’Elpidio a Mare.

“Negli anni questa nostra piccola realtà artigiana è riuscita a raggiungere importanti collaborazioni – sottolinea soddisfatto Stefano Santandrea – non vogliamo tralasciare molti degli importanti nomi che, in questi anni, si sono affidati ai nostri servizi, come: Andrea Atzeni, Jose Valdivia, Fabio Branca, Umberto Rispoli, Alberto Sanna e

Germano Marcelli”.

Al San Paolo vi aspettano per passare ancora qualche bella serata all’aria aperta e sotto le stelle: venerdì 26 e domenica 28 agosto, venerdì 2 e domenica 4 settembre.