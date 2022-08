SAN BENERDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 24 Agosto 2022 è stato presentato presso lo chalet “La Conchiglia” il nuovo libro di Giorgio Massi “Riviera. Invisibile”.

Giorgio Massi, nato ad Ascoli Piceno, giornalista, è laureato in giurisprudenza e per divesi anni ha curato la comunicazione istituzionale di progetti culturali e artistici promossi da Enti Locali sul Territorio. E’ stato in giuria in diversi concorsi letterari. Si è Aggiudicato il premio speciale della critica ciome “Miglior autore locale” al concorso “Città di Grottammare 2019” con il libro “Terraaagònia”.

“Riviera. Invisibile” è un libro che vuole elogiare la bellezza di San Benedetto, la sua complessità e intelligibilità come punto centrale di tutta la Riviera intesa dalla Sentina a Cupra Marittima. Il titolo può sembrare fuorviante a prima vista, ma le parole “Riviera” ed “Invisibile” sono separate da un punto, che ha un’eficacia prettamente divisoria. Da una parte c’è il luogo fisico , la Riviera con la sua bellezza, la sua complessità le sue eccellenze e le sue suggestioni. Il punto è una sospensione tra lo spazio fisico e lo spazio interiore. L’invisibile è tutta l’emozionalità che talvolta rimane soffocata, legata alla paura di integrarsi, alla difficoltà di comunicazione. L’autore paragona questa invisibilità ad una corsa nella nebbia, o nel buio in questa splendida Riviera che egli vive non da turista o da visitatore, ma da osservatore profondo, innamorato e geloso di questa terra. Ecco le sue parole.

Riviera. Invisibile” come nasce questo titolo?

“La Riviera, si correla alla parte emozionale alla parte interiore nella scoperta di una Bellezza unica come San Benedetto, da parte di un usservatore che non risiede ma è innamorato della costa. L’invisibile si collega all’aspetto della parte interiore, è tutto un discorso di suggestioni, di sublimazioni, che non ha nulla di esteriore. Sentirsi invisibile è anche una forma di attaccamento al terrirorio che si è rafforzata negli anni con la scelta personale di viverci tutto l’anno”.

Il libro è uno specchio del nostro tempo e non risparmia una dura critica alla società. La Riviera rappresenta un luogo dell’anima; in che modo si può uscire da questo vortice rappresentato dalla realtà che stiamo vivendo?

“C’è estremamente bisogno di molta sensibilità, cultura e nuovi stimoli. La letteratura è una leva fondamentale per stimolare una ricerca, un approfondimento di tematiche che spesso vengono trascurate. La cultura quindi è una leva per uscire da una situazione di stasi”.

A Settembre uscirà un nuovo libro di Giorgio Massi dal titolo “Drammadre”, un viaggio interiore percorso dall’autore in tempo di lockdown.