SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo portiere over per la Samb.

La A.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Guido Guerrieri. L’estremo difensore, classe 1996, ha esordito in serie A con la Lazio, società con la quale è cresciuto. Poi il passaggio alla Salernitana nel 2020-21 e nell’ultima stagione anche un’esperienza in serie A bulgara con il Tsarrko Selo Sofia.

“Sono qui per rilanciare la mia carriera e fare bene indipendentemente dalla categoria. Tutti mi hanno parlato bene di questa piazza. I miei colleghi under sono molto forti, credo che nessuno abbia il ruolo assicurato. Mister Alfonsi? Pretende molto da noi e vuole sempre il massimo. Questa è una cosa che mi piace”.