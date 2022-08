LIDO DI FERMO – I Carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Fermo, un trentenne di origini campane ritenuto responsabile di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Alcuni cittadini di Lido di Fermo avevano segnalato la presenza di una persona pericolosa nei pressi di Via Adami che, in evidente stato di ebbrezza, stava spaccando bottiglie.

I Carabinieri hanno subito identificato l’uomo, un trentenne proveniente dalla provincia di Caserta, presente in zona poiché faceva parte delle maestranze che avevano allestito il palco del Jova Beach Party, che si sarebbe tenuto il giorno successivo.

Giunta sul posto anche un’ambulanza del 118, per trasportarlo all’Ospedale di Fermo.

Durante il tragitto l’operaio ha però dato in escandescenza, tanto da costringere il personale del veicolo a fermarsi per i danni all’attrezzatura e per favorire l’intervento dei Carabinieri.