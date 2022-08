SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano i controlli della Polizia Municipale, sia per individuare biciclette abbandonate o posteggiate in modo non corretto, a ridosso di pali della luce e ringhiere, sia per il rispetto delle norme che disciplinano la circolazione dei monopattini.

Per quanto riguarda i velocipedi, ne sono stati individuati ben 26 lungo i marciapiedi a ridosso della sponda sud del torrente Albula e nelle strade circostanti: gli agenti hanno provveduto ad effettuare i rilievi fotografici e a lasciare un avviso con cui si intima ai proprietari di rimuovere le biciclette entro sette giorni, prima che si attivi la procedura d’ufficio e i mezzi vengano condotti nella depositeria comunale.

Nel 2022, questo tipo di operazioni ha già condotto alla rimozione di 40 bici che, se non reclamate entro fine anno, saranno date in beneficenza o vendute all’asta a seconda delle condizioni dei veicoli. Per quanto riguarda i veicoli danneggiati, privi di parti o in evidente stato di abbandono, la procedura prevede l’immediata rimozione e smaltimento come rifiuto.

Per i monopattini, la campagna di controllo avviata pochi giorni fa ha già portato alle prime sanzioni: 15 finora le contravvenzioni elevate, per la maggior parte a carico di conducenti colti a trasportare passeggeri o minorenni che circolavano senza casco.