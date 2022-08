MONTEPRANDONE – Il quarto colpo di mercato. L’ultimo. L’Handball Club Monteprandone si rinforza con il terzino Franco Nicolas Stauble, classe 1994, che già l’anno scorso si era allenato qualche mese coi blu, salvo poi dover rinunciare al tesseramento per problemi burocratici.

È andata bene stavolta: Stauble, nato a La Falda, Córdoba, Argentina, ma cresciuto a Villa Marìa, finalmente si lega alla società dei fratelli Roberto e Pierpaolo Romandini e si prepara a disputare il suo primo campionato in Italia (in Serie A2), quarta nazione toccata nella sua carriera, dopo aver maturato esperienze all’Alianza Villa María, al Martorell di Barcellona e all’Oyonnax in Francia.

“Sono molto felice di poter tornare in una società che mi ha trattato nel migliore dei modi, facendomi sentire come se fossi a casa” – dice Franco Nicolas Stauble. – “Vengo per dare il massimo dentro e fuori dal campo, quindi spero di aiutare i miei compagni di squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Sono molto grato a coach Andrea Vultaggio e alla società tutta per avermi aperto le porte al mio ritorno” conclude Stauble.

E intanto l’HC continua a preparare il debutto in campionato contro Cingoli, sabato 3 settembre alle 18, al palazzetto di via Colle Gioioso a Centobuchi. Giocate due amichevoli, una proprio contro la Polisportiva e l’altra con Camerano, è saltato l’ultimo test coi dorici, il 20 agosto. Monteprandone è stato sconfitto in entrambe le occasioni, ma le prestazioni sfornate lasciano ben sperare in vista dell’esordio tra dieci giorni.