SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo un comunicato della Sambenedettese Basket giunto in redazione.

“La Sambenedettese Basket comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Jaime Fernandez Hernandez, play guardia spagnolo classe 2002 di 184 cm.

Jaime nonostante la sua giovane età ha già esperienze fuori dal proprio paese: ha disputato la prima parte della stagione con il Killarney nella Prima Divisione Irlandese (15.3 punti di media) e a Fabriano dove ha vinto il campionato di Serie D con 17.3 punti a gara.

Coach Alessandro Roncarolo commenta cosi l’arrivo del giocatore spagnolo: “Jaime rappresenta per noi sicuramente una bella scommessa. L’anno scorso ha vinto il campionato di Serie D con Fabriano risultando spesso decisivo; la sua voglia e disponibilità a mettersi in gioco ci ha convinto a puntare su di lui in un campionato di livello superiore”.