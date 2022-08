SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo un comunicato della Sambenedettese Basket giunto in redazione.

“La Sambenedettese Basket annuncia il nuovo arrivo Lorenzo Mittica, classe 2001.

Lorenzo Mittica è un playmaker di 182 cm, cresciuto nelle giovanili del Cus Torino. Nella stagione 2017-18 è aggregato alla Fiat Torino in Serie A ed Eurocup dove vince anche la Coppa Italia. Nel 2021/22 ha vinto il campionato di Serie C Silver con il Langhe Roero Basketball.

Queste le prime dichiarazioni di Lorenzo Mittica: “Sono molto entusiasta di essere stato scelto per far parte di questa squadra. È la prima volta che mi allontano dalla mia città ma non vedo l’ora di iniziare questo percorso e di farmi conoscere anche al di fuori. Ho parlato con coach Roncarolo, siamo una squadra molto giovane che sicuramente darà il massimo per arrivare più in alto possibile. Ringrazio per l’opportunità e buona stagione a tutti.”

Coach Alessandro Roncarolo commenta l’arrivo di Mittica in cabina di regia: “Sono soddisfatto di poter avere in squadra Lorenzo, playmaker giovane ma con alle spalle già esperienze importanti e vincenti. Sono sicuro che saprà da subito ambientarsi nel nostro girone che si preannuncia molto impegnativo ed aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.