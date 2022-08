ANCONA – Episodio insolito quello accaduto la notte del 21 agosto in via Marconi, dove un 20enne anconetano ha cercato di richiamare l’attenzione della Polizia per farsi controllare. Il giovane, al passaggio di una Volante, ha infatti cercato di insospettire gli agenti fissandoli intensamente, con l’obiettivo di «voler essere arrestato e tornare in carcere per disintossicarsi».

Il ragazzo ha infatti dichiarato ai poliziotti di essere tornato da poco a casa, dopo un periodo di reclusione, e di aver cominciato ad abusare di sostanze stupefacenti. Da qui la drammatica e peculiare richiesta di aiuto del giovane, che ha chiesto di essere arrestato per aver violato la misura cautelare a lui inflitta. L’identificazione del 20enne ha confermato l’obbligo di dimora nel Comune di Ancona – con l’ordine di non muoversi dalla propria abitazione dalle ore 22 alle 7 – a lui destinato, motivo per il quale gli agenti lo hanno denunciato.