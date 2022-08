TOLENTINO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti, alle ore 21 circa in Contrada Abbadia di Fiastra nel Comune di Tolentino (MC) per un incendio di materiale di scarto, in un capannone dell’azienda di smaltimento rifiuti Cosmari. La squadra di Tolentino, in collaborazione con i colleghi di Macerata, provvedevano a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.