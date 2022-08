ANCONA – Nella serata di ieri lunedì 22 agosto, alle ore 23.00 circa, l’area di servizio sita nel tratto dell’A14 tra Porto Recanati ed Ancona Sud è stata teatro di un incendio: un’auto alimentata a gasolio è stata divorata dalle fiamme, non lontano dai distributori di carburante. La squadra dei Vigili del Fuoco di Osimo ha spostato il mezzo e spento le fiamme, mettendo l’area nuovamente in sicurezza. Anche la Polizia Stradale è intervenuta per effettuare i rilievi necessari. Fortunatamente, non ci sono automobilisti coinvolti.