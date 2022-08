SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Abbiamo video intervistato la pianista pesarese Roberta Pandolfi, fondatrice e direttrice artistica dell’orchestra Olimpia, un’orchestra composta soltanto da elementi femminili che si occupa di progetti solidali.

Le abbiamo chiesto innanzitutto come e quando è nata questa iniziativa e ci ha risposto che è nata nel 2018 da un’esperienza traumatica della sua vita, quando, cioè, ha sentito che la professione della musica doveva assumere un significato che andasse oltre il semplice esibirsi e ha, quindi, iniziato a riflettere con la collega Francesca Perotta, divenuta poi direttrice dell’orchestra, su cosa si sarebbe potuto dire attraverso la musica. Così questa orchestra è diventata lo specchio di un momento femminile che deve lasciare spazio alla professionalità delle donne e a quello che fanno indipendentemente dal loro aspetto esteriore, dalla loro provenienza e dal loro status. Con l’orchestra, infatti, portano avanti progetti anche a favore delle donne più sfortunate di diverse parti del mondo che cercano di crearsi un mestiere attraverso la musica.

C’è, dunque, un messaggio e una forte motivazione dietro questa iniziativa, ci ha chiarito Roberta. Il loro senso del femminile non è quello del femminile in quanto moda; a chi gli chiede, per esempio, perché si chiudono nel loro ghetto, rispondono con le parole della direttrice d’orchestra statunitense Marin Alsop, che hanno fatto proprie, ovvero che sentiranno di aver assolto al proprio dovere solo quando vedranno sul palco gruppi come il loro con donne anziane, solo quando avranno instaurato una tradizione.

Riguardo ai concerti che organizzano, Roberta Pandolfi ci ha spiegato che sono sempre il culmine di progetti solidali. Ha ricordato, infatti, i loro rapporti con l’orchestra femminile di Kabul, le iniziative di studio musicale da loro realizzate in un orfanotrofio di Kabul, i progetti di beneficenza a favore della ricerca scientifica e medica, la loro recente raccolta fondi per l’acquisto di materiale scolastico per i minorenni rifugiati ucraini; si occupano, inoltre, di divulgare la musica delle donne e nelle scuole. Il loro repertorio spazia dalla musica classica e romantica del primo Novecento a quella contemporanea. Come pianista, Roberta alcune volte prende parte attiva alle esibizioni dell’orchestra oppure si occupa di redigere i programmi e di creare e sviluppare i progetti culturali solidali.

Infine, ci ha ricordato i prossimi appuntamenti dell’orchestra. Il 30 ottobre a Pesaro e il 31 ottobre a Busseto, al teatro Verdi, è in programma uno spettacolo dedicato alla vita di Renata Tebaldi, in occasione del centenario della sua nascita, dal titolo “Renata, nel canto la mia vita”, che racconterà la vita della soprano sia come artista che come donna attraverso la voce della sua governante e in cui Roberta impersonerà la sua insegnante di canto.