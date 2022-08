SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Commissione Bilancio si è riunita lunedì 22 agosto, alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Comune di San benedetto del Tronto, per le variazioni di bilancio da presentare al Consiglio Comunale del 25 Agosto

Il primo punto all’ordine del giorno è la ratifica della variazione di bilancio di 35 mila euro da destinare al progetto “Spiagge Sicure” finanziato dal Ministero dell’Interno, con comunicazione inoltrata alla Prefettura di Ascoli Piceno il 28 luglio. Su indicazione di questa il Comune ha presentato domanda il 2 agosto ed il 9 agosto è stato convocato il Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica ed è stato sottoscritto il protocollo d’intesa. Con approvazione di Giunta si registra l’incasso dei fondi ministeriali e l’immediato riutilizzo per l’acquisto di “Beni Strumentali” e “Servizi Straordinari” e l’impiego della sicurezza privata come deterrente per venditori abusivi e movida.

L’altra Variazione di bilancio di 100 mila euro richiesti dal dirigente dei lavori pubblici per l’affidamento all’incarico per la riprogettazione del preliminare, e del definitivo esecutivo per la riqualificazione del Ballarin. Il costo totale è di 139 Mila Euro. L’affidamento e di fatto stato assegnato all’Archistar Guido Canali, che ha già fatto un sopralluogo.

Dall’opposizione Andrea Traini chiede:” Per quanto riguarda la variazione di bilancio che verrà portata giovedì, volevo capire un po’ di più, perché qui si parla genericamente di riprogettazione del preliminare e del definitivo esecutivo, però vorrei avere qualche elemento in più per poter capire come sia stato contattato questo professionista, sicuramente un nome importante, ed avere qualche elemento in più per capire da dove trae origine questo importo e sulla base di che cosa, per dare una valutazione di un argomento che in commissione non è stato trattato, ricordo che il consiglio è tra 2 giorni, ed anche sapere quali siano gli indirizzi forniti per la destinazione dell’area”.

Risponde l’Assessore ai lavori pubblici Antonio Capriotti: “Per quanto riguarda l’importo, il tetto massimo per l’assegnazione del lavoro all’architetto è di 139 mila Euro, cifra che non possiamo superare per legge per un affidamento diretto, gli è stato dato l’incarico ed in sostanza gli viene assegnata tutta la cifra, per la riprogettazione del preliminare, perchè quando abbiamo partecipato al bando di 2 milioni e 400 mila euro, che avete presentato voi, c’era un altro preliminare, un altro progetto in pratica. Gli indirizzi li abbiamo messi sul programma di mandato che consiste nel creare un’area aperta a tutti, un open space dove si possano svolgere attività sportive culturali e sociali”.

Stefano Muzi: “Credo che la politica debba mettere dei paletti entro cui far esprimere l’estro di un artista, di un professionista del genere… giovedì sarà difficile votare favorevolmente o contro questo stanziamento per un progetto di cui non siamo stati resi partecipi”.

Lorenzo Marinangeli: “Il Ballarin rappresenta la storia di San Benedetto, mi auguro che si tenga in considerazione, quello che era il progetto della Curva Nord Massimo Cioffi”.

Luciana Barlocci: “L’architetto Canali è molto preparato e sensibile, si è informato sulla storia di San Benedetto, Canali sa perfettamente che quello è stato uno stadio e quello che è accaduto, nel bando ci sono dei paletti precisi da cui non ci si può discostare, ma non è che ad un architetto di fama si può dire cosa deve disegnare”.

Giorgio De Vecchis: “Stadi più gloriosi del nostro con squadre più gloriose della nostra non sono stati lasciati lì a cadere, se fosse stato preservato negli anni, stava ancora lì e magari ci si allenavano le giovanili della Sambenedettese: non è così. Abbiamo dato l’incarico ad una persona da un’estro particolare che probabilmente riuscirà a tutelare gli indirizzi generali”.

Il presidente della Commissione Bilancio Paolo Canducci: “Io volevo riportare il ragionamento sulla delibera. Io sulla delibera il nome di Canali non l’ho visto, quindi ero curioso di capire, dal momento che vengono stanziati 100 mila euro di fondi comunali, una volta approvata dal consiglio la variazione di bilancio, chiedo all’Assessore ai Lavori Pubblici: come l’ufficio incaricherà il progettista? Perchè noi l’abbiamo letto sui giornali che è Canali. Quindi: noi facciamo la variazione per un incarico ad un architetto per la riprogettazione del Ballarin, questo è quello che va il 25 agosto. Una volta Che il consiglio Comunale dovesse approvare questa variazione di 100 mila euro per l’incarico; come verrà assegnato l’incarico? Quali criteri seguirà l’Ufficio? Come individuerà il progettista?”.

Capriotti: “Il progettista è stato già individuato, non è una novità”.

Canducci: “Noi parliamo di atti Amministrativi”.

Capriotti: “Io posso parlare di atti politici, di atti amministrativi. Non sapevamo di fare una commissione sui lavori pubblici, non c’è la dirigente relativa. Però sembra che qui sia abbastanza chiaro: Affidamento degli incarichi di riprogettazione del preliminare e del definitivo esecutivo del Ballarin, poi c’è anche: relazione Idrologica Specialistica. Io so che la variazione di Bilancio serve per affidare l’incarico ad un architetto che è già stato individuato”.

Canducci: “Quindi è stato individuato dalla giunta mi sembra di capire”

Capriotti: “Dalla maggioranza…”.

Interviene Simone De Vecchis: “C’è già stata una determina dirigenziale che conferisce l’incarico a Canali, quindi un atto amministrativo c’è”.

Traini: “Per quale importo è stata fatta questa determina? Qual è il contenuto di questa determina? Io ne vengo a conoscenza solo adesso . E’stato fatto un preliminare di incarico?”.

Canducci: “Che numero ha la determina? così la cerchiamo”.

Da qui tutti con il loro smartphone alla ricerca disperata della determina sul sito istituzionale, senza risultato. La seduta si chiude con la promessa che la determina sarà inviata ai consiglieri via mail.