SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È nella sua città natale per alcuni giorni di riposo il pianista sambenedettese Umberto Jacopo Laureti, che, oltre a esibirsi sui palcoscenici nazionali e internazionali, insegna anche presso il Conservatorio di Sassari. Ne abbiamo approfittato per fargli alcune domande sul suo percorso artistico e sui suoi programmi futuri.

Innanzitutto gli abbiamo chiesto come concilia la sua attività di pianista con quella di insegnante. Ci ha spiegato che è ovviamente faticoso farlo, perché entrambe richiedono tempo, studio e preparazione, ma l’importante è organizzarsi e programmare, tenendo sempre presente l’obiettivo a medio e lungo termine e cercando di essere elastici.

Riguardo ai traguardi relativi alla sua attività prettamente concertistica, ci ha raccontato di aver fatto ultimamente molta musica da camera in progetti con il clarinettista grottammarese Giuseppe Federico Paci, con cui sta portando avanti un progetto su Rota, Gershwin, Brahms e Schumann; ha, inoltre, in cantiere un progetto con la violoncellista anconetana Chiara Burattini, con la quale sta lavorando all’uscita del prossimo disco, che è anche stato al centro di una serie di eventi on line per una rassegna dell’Amat durante la pandemia.

Nell’immediato futuro tre gli appuntamenti importanti: due eventi da solista, uno a settembre all’Ascoli Piceno Festival in uno spettacolo interattivo con Davide Calvaresi, che si occuperà dell’installazione video, e il pianista Jacopo Fullimeni e un recital a ottobre a Tolentino prima di volare, a novembre, all’Istituto italiano a Copenaghen per presentare il suo progetto italiano dove non mancherà, però, un omaggio alla Danimarca.

Infine, una riflessione sulla pandemia e su come ha influenzato il mondo della musica e dell’arte in genere. Umberto ha sottolineato la difficoltà attuale di recuperare progetti ed eventi che erano rimasti bloccati a causa della pandemia, come, per esempio, proprio il concerto che farà a Copenaghen, già in programma nel 2020, ma ha anche ammesso che stiamo finalmente vivendo una nuova fase di esplosione delle attività, in cui fioriscono tante iniziative anche grazie a nuovi fondi, ma, per evitare alcune scelte affrettate che, purtroppo, talvolta sono state fatte, ne sarebbe auspicabile una migliore programmazione.