GROTTAMMARE – Dopo 2 anni di stop causa Covid, è tornata più grande che mai la festa del Quartiere Stazione a Grottammare.

La lunga attesa è stata premiata con 3 serate all’insegna della buona musica e del buon cibo, richiamando diverse migliaia di persone.

Profonda soddisfazione del Comitato capitanato dal Presidente Mario Paoletti che ha così commentato: “Tre stupende serate! Personalmente sono grato a tutti gli amici, in terra e in cielo, che hanno creduto come me di potercela fare, agli sponsor visibili e invisibili, da sempre fedeli e disponibili ad investire in questa festa, allo staff,

donne e uomini, veri caterpillar instancabili e insostituibili, alle ragazze e ragazzi meravigliosamente fantastici, alle associazioni partner, a tutti voi pubblico affezionato che avete apprezzato musica e cibo. Infine, il Comitato Quartiere Stazione ringrazia l’amministrazione comunale di Grottammare“.