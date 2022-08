SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Consiglio comunale si riunirà nella serata di giovedì 25 agosto, alle 20, con i seguenti punti di rilievo all’ordine del giorno:

– concessione del diritto di superficie di un’area della superficie di 3.220 metri quadrati sita in via Sgattoni, nel quartiere Ragnola, all’ Asur Marche – Area Vasta 5 per la realizzazione della nuova “Casa della Comunità” e “Ospedale di Comunità” tramite fondi Pnrr. L’atto è strumentale all’avvio del percorso che porterà alla realizzazione della struttura ed è un passaggio obbligatorio per poter impiegare i 6,3 milioni di euro del finanziamento intercettati dall’Asur;

– variazione di bilancio per autorizzare l’impiego della somma di 125 mila euro, derivante in parte dal gettito del Canone Unico Patrimoniale rivelatosi maggiore rispetto alle previsioni, per la copertura dei costi di indagine e produzione del progetto preliminare e del progetto esecutivo per la riqualificazione dell’area dell’ex-campo sportivo “F.lli Ballarin”.

– ratifica della variazione di bilancio che autorizza l’impiego del finanziamento ministeriale del progetto “Spiagge Sicure – estate 2022” per la realizzazione del piano “Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione” proposto dal Comando della Polizia Municipale.