SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sorride mister Ciampelli dopo l’esordio positivo dei suoi ragazzi, che si guadagnano il passaggio del turno in una gara dominata per larghi tratti e portata a casa in rimonta.

Queste le sue parole: “Siamo stati bravi sia nel primo nel secondo tempo, anche se solo nella ripresa abbiamo concretizzato. Dal punto di vista tecnico sono soddisfatto della prestazione, anche perchè le condizioni del campo non erano ottimali, bisogna dirlo, dispiace ma è la verità. Siamo stati bravi a non andare in difficoltà dopo lo svantaggio, giocando con pazienza. Questo è un punto di partenza, i nuovi ragazzi si sono inseriti bene Rovinelli e Pacchioli hanno tanti margini di miglioramento, oggi hanno fatto vedere buone cose. E’ importante che ci siamo guadagnati un’altra partita ufficiale prima dell’inizio del campionato, serve per abituarci a giocare partite vere. Il Chieti l’anno scorso ci ha battuto due volte, quindi sarà tosta. Il Girone F? A mio avviso ci sono almeno 7 squadre che possono vincere, poi bisogna capire cosa succederà con Teramo e Campobasso, per questo il 25 agosto sarà una data importante. Mercato? La società ha fatto un grande lavoro per cogliere ciò che serviva per migliorare, ma soprattutto per mantenere i giocatori che si sono messi in luce la scorsa stagione”.