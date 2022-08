SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento a San Benedetto del Tronto promosso dall’associazione “Endeca – Agitatore Culturale” e curato da Rosalba Rossi.

Mercoledì 24 agosto, alle ore 19, presso lo stabilimento balneare “La Conchiglia Bagni 1951“, sarà presentato il libro “Riviera. Invisibile” (Fara Edizioni) di Giorgio Massi. A dialogare con l’autore sarà il critico e cultore della poesia del Novecento Antonio D’Isidoro, che commenterà alcuni passaggi salienti del racconto premiato, fra l’altro, con la “Menzione d’Onore” nell’ambito del premio nazionale Città di Grottammare (2020) a cura dell’associazione Pelasgo 968; modererà l’incontro il giornalista Eugenio Anchini, mentre le letture di alcuni brani del libro saranno affidate all’attore e regista Roberto Di Donato. Sarà presente all’incontro anche l’ideatore della copertina, il designer Roberto Cicchinè.

“Riviera. Invisibile” è uno spaccato ironico e complesso della vita in solitaria nella realtà costiera della nostra riviera delle palme; un viaggio letterario sospeso tra poesia e improbabili esperimenti artistici in compagnia di un gatto siamese immaginario e di numerosi personaggi di fantasia.

Giorgio Massi ha pubblicato, sempre per “Fara Edizioni“, alcune opere apprezzate dal pubblico e dalla critica, in particolare “Terraaagonia, Adele allo Specchio” e “Da galeraaa”, segnalandosi per il suo stile ironico e a tratti sperimentale.