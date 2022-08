SANTA VITTORIA IN MATENANO – Prima edizione di “Safarà – Fumetti da scoprire”, con un programma ricco di eventi all’insegna del fumetto, domenica 11 settembre a Santa Vittoria in Matenano, all’interno di Palazzo Monti.

Safarà nasce grazie all’incontro delle due associazioni culturali: EquiLibri di Santa Vittoria in Matenano e Dimensione Fumetto di Ascoli Piceno che, spinte dall’amore per i libri e per la divulgazione della nona arte, si sono unite per creare qualcosa di nuovo. L’opera di divulgazione del fumetto che Dimensione Fumetto porta avanti da più di venti anni si è sposata appieno con la volontà di EquiLibri di creare un presidio culturale per la comunità a Santa Vittoria in Matenano che, dopo il sisma del 2016, grazie ai fondi stanziati per il terremoto, alle donazioni private e all’aiuto del comune, è riuscita a creare una biblioteca.

Il programma della giornata prevede:

workshop di disegno tenuto dall’illustratrice Claudi Plescia, aperto a tutti quelli che vogliono cimentarsi con fogli e matite; presentazione del libro illustrato “Cammino – Sulle orme di San Francesco” di Federico Buratti ( Giaconi Editore); incontro con Elisa Menini, che parlerà della sua trilogia a fumetti “Nippon Folklore” (Oblomov edizioni). Le opere della Menini saranno visibili per l’intera giornata nella mostra all’interno del chiostro della biblioteca.

Tornano anche il Comic Swapping (scambio di fumetti) e il Free Comic Book Day, dove si potranno ricevere fumetti gratuitamente.

Per informazioni: Facebook @safarafumetti – Instagram @safarafumetti