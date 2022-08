MACERATA – Si è chiuso, domenica 21 agosto, il Macerata Opera Festival 2022, con la quarta e ultima messa in scena del melodramma buffo in due atti del compositore marchigiano Gioacchino Rossini “Il barbiere di Siviglia“, assente da oltre venti anni dal palco dell’Arena Sferisterio.

Impeccabili l’orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta dal giovane Maestro Alessandro Bonato, e il coro lirico marchigiano “Vincenzo Bellini“, diretto dal Maestro Martino Faggiani; bravi e convincenti tutti gli interpreti, che hanno saputo restituire al pubblico l’energia, la vitalità, il brio e la forza drammatica della splendida musica di Rossini, che riesce sempre e comunque a emozionare. La celeberrima e bellissima aria “Largo al Factotum“, la piacevolissima “La calunnia è un venticello“, l’allegra “A un dottor della mia sorte” fino alla gradevolissima “L’inutil precauzione“, per citarne alcune, hanno conquistato e divertito l’arena.

Nuovo e, per certi versi, sorprendente l’allestimento scenico in chiave moderna, compresi i costumi di scena, a sottolineare l’ambientazione contemporanea dell’opera, dove il regista Daniele Menghini ha immaginato si stessero girando tre diversi format televisivi; il teatro, dunque, trasformato in televisione, con i suoi personaggi un po’ strambi e strampalati, le fiction, le interviste e gli inserti pubblicitari. Una rivisitazione senza dubbio originale e coraggiosa, che, però, spesso distoglieva l’attenzione dal nucleo fondante della burrascosa storia d’amore raccontata dal libretto di Cesare Sterbini, creando un discordante e talvolta fastidioso parallelismo tra la vicenda “narrata” e quella “mostrata”. Un connubio, quindi, tra la tradizione dettata dalla musica rossiniana e l’innovazione ridisegnata attraverso la scena e i personaggi che ci si muovono sopra, che, però, non sembra convincere del tutto.

Finale a sorpresa, con un colpo di scena, che vede la promessa sposa scappare, ripresa da una telecamera che ne mostra la fuga in auto. Uno stravolgimento del copione che ha fatto sorridere, ma che ha destato, anche questo, qualche perplessità. Una semplice volontà di fare una variazione sul tema o una sorta di necessità scenica, che ben si accordava alla nuova ambientazione da soap opera?