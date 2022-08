ANCONA – Sono terminate nel peggiore dei modi le ricerche in mare di Roberto Liviabella, sub 60enne del quale si erano perse le tracce nel primo pomeriggio di ieri, domenica 21 agosto. Alle ore 22 circa, l’uomo è stato infatti ritrovato senza vita, a sei metri dalla riva, dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Liviabella, esperto sub, si era diretto al Passetto alle ore 11 per immergersi nei pressi della Grotta Azzurra: i suoi familiari, non vedendolo rientrare a casa per l’ora di pranzo, hanno prontamente dato l’allarme. Le ricerche, effettuate da Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Polizia e Guardia di Finanza, si sono purtroppo concluse dieci ore dopo: probabilmente è stato un malore a non permettere all’esperto Liviabella di riemergere e mettersi in salvo. L’uomo, che lavorava in una ditta di Osimo, lascia moglie e due figlie.