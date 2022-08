SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento a San Benedetto del Tronto con Nati per leggere, nati per la musica, a cura della Biblioteca multimediale “Giuseppe Lesca” di San Benedetto del Tronto e della libreria Nave Cervo, realizzato da AIB Marche e finanziato dalla Regione Marche.

Mercoledì 31 agosto, alle ore 18,30, alla Palazzina Azzurra, è in programma l’incontro dal titolo “Cosa dici, ci ascoltiamo?”, una serie di letture condivise dall’albo illustrato “Caterina cammina cammina” di Emanuela Bussolati ed Elisabetta Garilli ( Carthusia edizioni ), a cura delle lettrici e dei lettori volontari NpL e NpM, rivolte alle famiglie e ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni. Seguirà, alle ore 21,15, l’incontro formativo con l’autrice e illustratrice Emanuela Bussolati su linguaggio e inclusione, intelligenze multiple e lo spazio come luogo di espressione e osservazione per i bambini e le bambine. Interverranno anche le autorità per portare un saluto, Laura Olimpi, pediatra e referente Nati per Leggere Marche e Nati per la Musica Marche, Aurora Bottiglieri, pediatra e referente locale NpL e NpM e Annalaura Veccia, educatrice e volontaria NpM e NpL. Coordinerà Barbara Domini.

Emanuela Bissolati si dedica a progetti per l’infanzia dal 1974, dopo una collaborazione di cinque anni con il centro di psicologia per l’età evolutiva Il Vivaio di Milano. Collabora come illustratrice, sceneggiatrice e progettista di collane e prodotti editoriali con varie case editrici francesi, inglesi e italiane, è direttore editoriale della casa editrice Piccoli e svolge attività di formazione delle insegnanti sull’utilizzo ottimale dei libri, dedicando particolare attenzione alla primissima infanzia. Collabora con diverse ONG, come Unicef, Cesvi, Vento di terra, seguendo progetti editoriali e sociali, e tiene lezioni formative per adulti e laboratori per bambini in diverse biblioteche dell’area nazionale e in varie università.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria all’indirizzo: biblioteca@comunesbt.it