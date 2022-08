SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È andato in scena ieri sera, sabato 20 agosto, presso piazza Bice Piacentini a San Benedetto del Tronto, in prima assoluta, lo spettacolo “Il ritorno dell’angelo”, un poema d’amore a due voci e pianoforte su soggetto e versi di Francesco Tranquilli e su musiche originali di Marco Sollini, con Francesco Tranquilli, Valentina Pacetti e Costanza Principe al pianoforte. L’evento, nell’ambito della diciottesima edizione della rassegna “Armonie della sera – International Concert series”, ideata e diretta da Marco Sollini, è stato realizzato dall’associazione MultiCulturale VisionAria, in collaborazione con Marche Musica.

Una storia d’amore scritta ispirandosi alla vita e all’opera della poetessa russa Anna Akhmatova e ai suoi amori tormentati; un dialogo a due voci, con in sottofondo le note di un pianoforte magistralmente suonato, ad accompagnare e a sottolineare una parabola d’amore che raggiunge il suo culmine per poi ridiscendere con il tradimento e la separazione. Un amore, forse come tanti, che finisce lasciando il posto ai ricordi, ma che, in realtà, durerà per sempre. Due attori sulla scena, un uomo e una donna, che da angelo nero si trasforma in angelo bianco, che questo amore lo sussurrano, lo dichiarano, a volte lo gridano, altre volte persino lo cantano, che si scambiano sguardi d’intesa, carezze, abbracci, sorrisi e tenerezze, ma che sanno anche piangere e dolersi quando questo stesso amore si sgretola come i tanti pezzetti di carta a cui è stato affidato. Perché è un amore che si fa poesia e che dalla poesia trae spunto, ispirazione, forza.

Una vicenda sentimentale, letteraria e umana suggerita dalle sensazioni e dalle suggestioni suscitate dall’ascolto dei 24 Piano Works di Marco Sollini, dove, quindi, anche la musica, soprattutto la musica, diviene parte integrante, fungendo da raccordo.

Abbiamo video intervistato la pianista di origine sambenedettese Costanza Principe, lieta di essere tornata a suonare nella sua terra d’origine, dopo essersi esibita sui palcoscenici dei più importanti teatri nazionali e internazionali. Le abbiamo subito chiesto come è nata la sua collaborazione a questo progetto. Ci ha spiegato di esserne stata coinvolta poco prima di Natale proprio da Marco Sollini e che, dopo averne discusso con gli altri due interpreti che ci stavano già lavorando da alcuni mesi, si è inserita anche lei in corso d’opera. Riguardo all’esperienza concertistica che le è più rimasta nel cuore, ci ha confessato che, nonostante tutti i concerti siano speciali, è stata sicuramente il suo debutto alla Wigmore Hall a Londra, dove ho vissuto per sei anni, ma ha anche ammesso che più di metà del suo cuore è a San Benedetto, da cui mancava da due anni e dove per lei è sempre un grande piacere tornare a suonare e condividere questa esperienza con le persone a cui vuole bene. Infine, riguardo ai progetti futuri, Costanza ci ha informato dell’uscita del suo primoCD dedicato ad Albert Schumann, dei prossimi CD in programma, sempre dedicati a Schumann, del suo nuovo repertorio in preparazione per i prossimi concerti, tra cui quello con l’orchestra Toscanini, e della sua partecipazione, con altri due colleghi, alla fine di ottobre, alla stagione da camera del Santa Cecilia presso il Parco della Musica di Roma.