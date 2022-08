ANCONA – La Regione Marche ha comunicato i dati giornalieri sull’andamento dei contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 873 casi di Covid, con 2.655 tamponi, mentre nelle ultime 24 ore sono state registrate 2 vittime. Ciò fa salire il bilancio dall’inizio della crisi pandemica ai 4.082 morti.

Il tasso di positività è sceso al 32,9% (ieri era al 33,2%, 927 i casi); l’incidenza su 100 mila ab. è diminuita per il secondo giorno consecutivo, passando da 388,90 a 3385,04.

Sono complessivamente 119 (-13) i pazienti assistiti negli ospedali delle Marche e 21 (-1) nei pronto soccorso . 4 i pazienti in terapia intensiva (-1) e il tasso di occupazione dei posti letto è all’1,7%; sono 6 (invariati) i pazienti in semi-intensiva e 109 (-12) i ricoverati nelle terapie non intensive. L‘occupazione dei posti letto in area medica è all’11,7%.