SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gli uomini di mister Alfonsi si impongono per 3-1 in amichevole sulla Vis Artena, squadra laziale che milita nel girone G di Serie D.

A sbloccarla sul finale di primo tempo è Cardella, poi Marras raddoppia ad inizio ripresa. Al 58′ Khoris accorcia le distanze ma Chinellato, entrato da poco blinda il risultato finale sul 3-1, tra gli applausi dei presenti al Samba Village.

Samb (4-3-1-2): Guerrieri, Boti, Conson, Bianchino, Viscardi, Angiulli, Lulli, Proia, Emili, Marras, Cardella

Alfonsi nel post gara: “Siamo stati bravi a non andare in difficoltà e ad aumentare il morale in vista delle partite che contano. Oggi giocavamo contro una squadra di pari livello che milita in Serie D e si sono viste buone cose, anche se ancora tendiamo ad andare troppo per vie orizzontali quando invece dovremmo verticalizzare. Il girone F? Ci aspettavamo di ritrovarci nel girone con le laziali, molisane e abruzzesi. E’ un girone tosto ed equilibrato, le romane sono molto forti, così come Fano e Pineto. Noi dobbiamo solo pensare ad onorare San Benedetto”.