STAFFOLO – Il personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, insieme a Polizia e Carabinieri di Jesi hanno ordinato la chiusura per 15 giorni di un noto locale di Staffolo. A dettare la chiusura una serie di episodi legati a droga e violenza.

Lo scorso 18 agosto era pervenuta alla locale Divisione di Polizia Amministrativa una proposta di sospensione della licenza da parte dei Carabinieri di Jesi in cui sottolineava i molteplici servizi di controllo, in occasione di eventi pubblicizzati dal locale in questione: le Forze dell’Ordine hanno rilevato la presenza di decine di giovani, soprattutto minorenni, nel locale e nelle aree pertinenti facendo uso di sostanze stupefacenti, per cui erano state elevate sanzioni amministrative. Sono stati rinvenuti piccoli quantitativi di hashish, confezionati in involucri di cellophane, gettati a terra dai possessori alla vista delle Forze dell’Ordine. I militari dell’Arma hanno identificato alcuni soggetti con precedenti.

Il 16 agosto il personale del Commissariato di Jesi ha denunciato un diciottenne tunisino. Il ragazzo è accusato di aver strappato una collanina d’oro ad un suo coetaneo, proprio mentre si trovava nel predetto locale. Nel tentativo di recuperare l’oggetto, la vittima è entrato in colluttazione con il tunisino, subendo un trauma facciale: la prognosi è di 15 giorni.