GROTTAMMARE – Di seguito una nota stampa di Bruno Talamonti, consigliere delegato alle manutenzioni del Comune di Grottammare:

“Parlando di allagamenti del quartiere Ischia I il consigliere Lorenzo Vesperini ha preso una cantonata madornale.

Ha definito infatti la nuova condotta per lo smaltimento delle acque che il CIIP sta realizzando un’opera “faraonica” che non avrebbe avuto “gli esiti sperati”.

Con nostra grande meraviglia dobbiamo allora portare a conoscenza del consigliere Vesperini che l’opera di cui parla non è ancora entrata in esercizio. La nuova condotta, in altre parole, non è ancora in funzione! Si stanno infatti completando gli ultimi adempimenti per l’alimentazione elettrica dell’impianto, che con molta probabilità entrerà in esercizio in autunno.

L’allagamento del quartiere Ischia I avvenuto ieri dimostra, al contrario, quanto era indispensabile realizzare quest’opera. Cosa che noi avevamo inserito nel nostro programma elettorale e che, con grande impegno e fatica, siamo riusciti a realizzare grazie al CIIP.

A questo punto è necessario che Vesperini, visto l’errore commesso, faccia un ripasso e un esame di coscienza.

Forse Vesperini, con questa sua battaglia contro la nuova condotta, pensa di racimolare qualche voto tra alcuni proprietari degli appezzamenti di terreno attraversati dall’opera che si sono opposti ad essa. Ci permettiamo allora di ripetergli che sta sbagliando di grosso: innanzitutto perché un amministratore deve garantire l’interesse pubblico; in secondo luogo perché il ricorso dei proprietari suddetti – che per giunta ha fatto ritardare di molto il completamento dei lavori – è stato demolito su tutti i fronti dalla sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 23 dicembre del 2021, che ha giudicato perfettamente legittimo l’operato del CIIP riguardo la realizzazione dell’opera.

Probabilmente Vesperini non ha letto questa sentenza, così come non conosceva il fatto che la nuova condotta non era in funzione.

Un ultimo appunto, doveroso: nel nostro piano delle opere pubbliche è già inserito il progetto di riqualificazione e miglioramento funzionale del sottopasso di Via Dante Alighieri. Non solo: esso è stato presentato a finanziamento per il bando “Rigenerazione Urbana” del Ministero dell’Interno, che speriamo vada a buon fine. Vesperini sembra non sapere nemmeno questo”