FERMO – Indagini delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

L’investitore delle due cicliste sulla Statale 16 vicino Pedaso è risultato, come riportato in una nota stampa giunta in redazione il 20 agosto dall’Arma, positivo al Drug e Alcol Test ed inoltre aveva fornito generalità false ai carabinieri durante gli accertamenti.

Alla luce di tutto ciò i militari del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato il 30enne teramano, alla guida dell’auto.