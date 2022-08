FERMO – Di seguito due note stampa, giunte in redazione il 20 agosto, dalla Questura di Fermo.

Ancora un intervento della Polizia di Stato a difesa delle donne vittime di violenze.

Pochi giorni fa il personale della Squadra Mobile della Questura di Fermo ha eseguito la misura cautelare, disposta dall’Autorità Giudiziaria fermana, del divieto di avvicinamento alla vittima e ai suoi conviventi nonché del divieto di comunicare con qualunque mezzo diretto e mediato con loro, a carico di un uomo italiano appena trentenne, che da tempo maltrattava la giovane compagna con la quale ha avuto anche un figlio.

L’indagine, iniziata a seguito della denuncia sporta dalla donna, ormai sfinita dalle vessazioni subite in più occasioni da parte del compagno, permetteva di accertare che l’uomo si era reso responsabile di atti di violenza fisica oltre che psicologica nei confronti della convivente. Inoltre, nell’ambito degli accertamenti effettuati dagli investigatori, per i quali importanti sono state anche le testimonianze di persone vicine alla vittima, emergeva la possibile presenza di un’arma all’interno dell’abitazione dell’uomo, ragione per cui veniva richiesto all’Autorità Giudiziaria l’emissione di un decreto di perquisizione personale e locale. Le “voci” si rivelavano veritiere in quanto i poliziotti rinvenivano nell’alloggio una carabina ad aria compressa, in ordine alla quale verranno svolti accertamenti finalizzati ad accertarne la reale potenza.

L’Autorità Giudiziaria è stata immediatamente informata degli eventi ed ha subito emesso il provvedimento cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla compagna, al bambino ed ai familiari della giovane a tutela della loro sicurezza.

Continuano senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato lungo il litorale fermano con l’obbiettivo di mantenere costante l’attività di prevenzione sul territorio.

Le verifiche, che si sono svolte nelle serate di giovedì e venerdì scorso, in particolare nei comuni di Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, hanno visto impegnato personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Scientifica, della Squadra Mobile e della Divisione Polizia Amministrativa.

I controlli in argomento sono stati condotti dal Dirigente della Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Commissario Capo Sandro Serroni coadiuvato dall’Ispettore Matteo Tosoni.

Scopo dei controlli è stato quello di contrastare episodi di violenza in luoghi di ritrovo con specifico riguardo al possibile coinvolgimento di giovani minorenni e anche di cittadini extracomunitari che di recente, come noto, sono risultati coinvolti in reati di spaccio di droghe e di microcriminalità, nonché effettuare verifiche amministrative ed accertamenti presso i locali di intrattenimento e presso gli esercizi pubblici.

Soddisfacenti in termini di efficacia preventiva i risultati raggiunti, con più di 80 persone identificate e numerosi autoveicoli controllati.

In considerazione del fatto che i controlli sono stati “mirati” ad esercizi pubblici ritenuti problematici – in totale 8, soprattutto bar ed esercizi di vicinato, quali “Kebab” – buona parte degli avventori sono risultati gravati da precedenti di polizia per reati legati agli stupefacenti, contro il patrimonio e guida in stato di ebrezza. Sono state altresì rilevate lievi irregolarità amministrative nei confronti di un esercizio pubblico e 5 contravvenzioni al Codice della Strada.

Per questo weekend ormai alle porte, le cui previsioni metereologiche preannunciano bel tempo, proseguiranno i controlli di sicurezza disposti dal Questore di Fermo per la serenità di residenti e turisti all’insegna di un “sano divertimento”.