SAN BENEDETTO– Ieri è stato annunciato il calendario della Serie D, girone F, 2022-2023 con una premessa molto decisa del suo Direttore Sportivo Cozzella, che ritiene la Sambenedettese la squadra che tutti vorranno battere.

A parte che è sempre meglio partire con umiltà, secondo noi, la dichiarazione non è supportata da fatti concreti, se non da un particolare comunque importante.

Fatti concreti perché la “rosa” non sembra contenere, almeno oggi, quattro elementi in grado di fare la differenza certa o quasi, come quelle allestite a suo tempo da Gaucci e Fedeli e in parte da Pignotti e Bartolomei.

Il particolare importante fa riferimento ad una curiosità: fra le altre 17 squadre partecipanti, nessuna ha mai militato in serie B, la Samb 21 volte. Sull’aspetto psicologico potrebbe fare la differenza per mettere paura alle avversarie, mentre sul piano tecnico non sempre è così, anzi la voglia degli avversari di batterci diventa un fattore negativo che solitamente viene superato allestendo “squadroni”. La Samb attuale non sembra tale ma, chiaramente, l’augurio è che mi sto sbagliando.

L’altra squadra sambenedettese, il Porto d’Ascoli, dopo aver disputato un ottimo campionato all’esordio in serie D, ha mantenuto lo stesso organico ben affiatato e amalgamato da mister Ciampelli. Dopo essere arrivato ai margini dei play off, si è rinforzato, principalmente con Ameth Fall che i suoi 15 gol in serie D li ha sempre fatti. Se anche la squadra di Massi non è uno ‘squadrone’, ha però il vantaggio di aver corretto i punti deboli, nella speranza di arrivare perlomeno in uno dei primi 5 posti.

Poi, tutto nel calcio può sovvertirsi ma adesso, a parer mio, la realtà è questa. Una realtà che vede in lizza squadre di città importanti come Avezzano, Chieti, Termoli, Tolentino, Senigallia, Fano, Vasto che non avranno il blasone della Samb ma tra loro potrebbe esserci un ‘Sassuolo’ o un ‘Chievo’. Alcuni esperti parlano di Termoli e Cinthialbalonga. Speriamo di no ma non si sa mai…

Senza contare che ci sono altre tre squadre romane fra le quali spicca il Trastevere, da anni nei primissimi posti della classifica finale.