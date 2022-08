GROTTAMMARE – Di seguito una nota stampa del consigliere di minoranza del Comune di Grottammare Lorenzo Vesperini:

“Un fallimento annunciato: un milione di euro spesi per la condotta che doveva risolvere il problema degli allagamenti in zona Gran Madre di Dio ma, dal bollettino delle ultime ore, l’inutile opera faraonica messa in campo dall’amministrazione non ha avuto gli esiti sperati.

Durante le assemblee di quartiere e con documenti in consiglio comunale, come capogruppo consigliare, ho sempre ritenuto inutile l’opera messa in campo perché la raccolta delle acque piovane non poteva essere fatta a valle ma la raccolta e la confluenza doveva essere progettata e studiata a monte.

Oggi, dopo mesi di siccità e al primo acquazzone, il sistema oltre a non aver funzionato ha mandato sotto acqua e in tilt tutto un quartiere creando disagi in via Abruzzi e anche nel pontino di via Dante Alighieri che, da oltre 30 anni, alla prima pioggia viene completamente sommerso dall’acqua.

Al prossimo consiglio comunale chiederò contezza del perché dopo ingenti somme di denaro spese (un milione di euro), un quartiere intero si è allagato. Non c’è più tempo da perdere e risorse pubbliche da sprecare, proporremo al consiglio una revisione del piano opere pubbliche che preveda la progettazione di un nuovo sottopasso in via dante alighieri e un sistema di raccolta acque piovane a monte del quartiere Ischia I al fine di eliminare i continui disagi e allagamenti che la cittadinanza continua a subire”.