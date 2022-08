SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune ha disposto che a partire dalla prossima settimana sia avviata una serie di controlli a campione sullo stato delle occupazione di suolo pubblico per cantieri edili su tutto il territorio cittadino.

I controlli, che saranno eseguiti dal personale tecnico del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche con l’ausilio del personale del Corpo di Polizia Municipale, valuteranno l’effettivo rispetto dei limiti di superficie occupata indicati nell’autorizzazione comunale, la corretta esposizione dell’autorizzazione in maniera che sia immediatamente visibile dall’esterno del cantiere e il rispetto delle prescrizioni aggiuntive indicate nelle autorizzazioni stesse, come i parametri per il deposito e lo stoccaggio dei materiali, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza stradale e tutela del decoro urbano.

A questo riguardo, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Antonio Capriotti ha dichiarato: “Il rispetto delle regole è uno dei cardini che tiene unità una comunità. I controlli sui cantieri edili che avvieremo la prossima settimana sono un atto doveroso nei confronti delle tante imprese che sono sul mercato e lavorano correttamente, seguendo regole e procedure, perché sono quelle il vero motore della nostra economia”.