SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 20 agosto a partire dalle 14:30 presso lo chalet “Zodiaco” (concessione 19) si svolgerà il “Rotabeach”, un torneo di beach volley organizzato dal Rotaract Club di San Benedetto.

Le squadre concorrenti si sfideranno in un torneo all’insegna della sportività e del divertimento. Al termine, partecipanti e non, potranno godere dell’ happy hour allestito dallo chalet.

Per chi volesse partecipare, il costo è di 20 euro cadauno.

Il ricavato sarà interamente devoluto alle organizzazioni no profit 2090 Per Airc, per la ricerca contro il cancro, e Musee, che si occupa di rendere accessibili le strutture museali a persone con disabilità.

Per ulteriori info è possibile far riferimento ai seguenti contatti:

Lucrezia: 333 9905822

Martina: 320 1616162

rotaractclubsbt@gmail.com