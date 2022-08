ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si è conclusa con successo ieri sera, 18 agosto, al Lido Mediterraneo di Roseto degli Abruzzi, la quinta edizione della rassegna canora “Roseto d’autore 2022“, dedicata ai cantautori indipendenti di tutta Italia, organizzata dall’associazione musicale Le Ombre, in collaborazione con MusiCab e Lido Mediterraneo, con la direzione artistica del musicista e compositore Morgan Fascioli.

La seconda e ultima serata della manifestazione, condotta sempre da Miriam Ricordi, è stata caratterizzata dalle performance di altrettanti cantautori meritevoli di attenzione per la qualità della loro musica. Già ampiamente conosciuto nel panorama canoro indipendente italiano, Daniele De Gregori ha aperto la serata proponendo al pubblico diversi pezzi molto diversi tra loro, tra cui “Qualcosa di me“, la sarcastica ma profonda “Prima gli italiani”, “Le case mangiate dal sale“, dedicata al cambiamento climatico, e “Me ne vado a dormì“, unica sua canzone scritta in romanesco. A seguire, l’esibizione di Donatella Spinelli, in arte Dionaea, al cui fianco si sono alternati Elis al pianoforte e Giorgio Carofiglio alla chitarra. L’artista barese si è fatta apprezzare soprattutto per la qualità dei testi presentati in brani come “Tutto a posto“, “Quest’autunno non cadono le foglie“, “Cosa sai di me” e “Lunga vita al re“. Ha chiuso la serata la performance della cantautrice toscana Chiara White che, accompagnata da Vincent Vitale, ha condotto il pubblico in un viaggio attraverso canzoni come “Nero seppia” e “Girotondo“, sui temi della depressione e del tempo che passa, e concludendo, infine, con ” Chiedimi ancora“, tratta dal suo primo album.