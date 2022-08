TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 19 agosto, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Durante la notte scorsa e nel corso della mattina di oggi i vigili del fuoco del Comando di Teramo hanno effettuato oltre dieci interventi per il forte vento che ha sferzato diverse zone del territorio provinciale. Particolarmente interessato il capoluogo teramano dove si è verificata la caduta di alberi e rami. I vigili del fuoco sono intervenuti a Teramo in viale Bovio e via San Marino per rimuovere alberi caduti sulle strade comunali. Intorno alle tre di notte in via San Marino è caduto un platano che ha danneggiato una Ford Mondeo in sosta, con il pesante tronco che si è abbattuto sul tettuccio dell’auto penetrando all’interno dell’abitacolo.

Fortunatamente in quel momento non transitavano auto o persone e pertanto non si sono registrati particolari danni se non all’auto coinvolta e ad una linea elettrica dell’illuminazione pubblica che è caduta a terra. I vigili del fuoco, giunti immediatamente sul posto, hanno lavorato a lungo per rimuovere l’albero, impiegando un’autogru e un’autoscala ed utilizzando una motosega per sezionarlo in varie parti che sono state poi sistemate a bordo strada.