SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le due bande rossoblu su sfondo bianco richiamano alla memoria uno degli stemmi storici usati dalla Samb, che riportiamo di seguito:

A tal proposito la società ha dichiarato: “Si è deciso di usare questo stemma storico, tra i più amati di sempre, e modificarlo il meno possibile sia per avere uno stemma pulito, da usare in diversi contesti, sia per evitare di creare un ennesimo stemma ex novo”.

Figurerà sulle magliette rossoblu, che a breve verranno presentate, per tutta la speciale stagione 2022/23.