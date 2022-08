ANCONA – Su richiesta del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che coordina le emergenze sul territorio nazionale, sono partiti uomini e mezzi dai Comandi di Ancona e Ascoli Piceno, al fine di rafforzare il sistema di soccorso della Toscana, a causa del maltempo che in questi giorni sta flagellando la regione. Il personale delle Marche è partito con automezzi attrezzati per eventi alluvionali e lavori in quota.