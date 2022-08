ROSETO DEGLI ABRUZZI – Talento, energia e buona musica al lido Mediterraneo di Roseto degli Abruzzi nella prima serata della quinta edizione di “Roseto d’Autore 2022“, la rassegna dedicata ai cantautori indipendenti provenienti da tutta Italia, diretta dal musicista e compositore Morgan Fascioli e organizzata dall’associazione Le Ombre in collaborazione con MusiCab e Lido Mediterraneo.

Tre i progetti artistici proposti nel corso della prima serata a un pubblico attento e partecipe, tre esibizioni diverse, ma tutte ampiamente meritevoli di attenzione. A inaugurare la rassegna, condotta anche quest’anno da Miriam Ricordi, è stato il cantautore lucchese, ma bolognese di adozione Sgrò che, accompagnato dalla sua chitarra, ha presentato alcuni brani del suo primo album “Macedonia”, tra i quali “In differita”, “Non siamo al centro del mondo”, “Basta”, oltre a una coinvolgente versione di “La verità” di Brunori Sas. E’ stata poi la volta della cantautrice e chitarrista veneta Elisa Erin Bonomo, che ha regalato ai presenti brani come “Petra”, “Camilla”, “Le cose che dimentico”, “Domani inventerò“, che hanno commosso e fatto riflettere. A chiudere la serata Urania, duo synth-pop composto dalla cantante e compositrice marchigiana Laura Ubaldi, in arte Laminore, e dalla chitarrista e arrangiatrice abruzzese Stefania Ferrante. Il duo ha interpretato canzoni come “Cartapesta”, “Puzzle”, “Portavoce” e l’inedita “Solo mare“, notevoli sia sul piano musicale che per i testi.

Ultimo appuntamento questa sera, 18 agosto, alle ore 22, con il romano Daniele De Gregori, la barese Dionaea e la fiorentina Chiara White.

L’ ingresso è gratuito ma si raccomanda la prenotazione al numero 320 693 5772.