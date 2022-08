FERMO – Forze dell’Ordine ancora una volta in azione.

Nei giorni scorsi, nel Fermano, i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno fermato un 25enne di origine nordafricana.

Non si era fermato all’Alt dei militari e aveva tentato la fuga a bordo di uno scooter risultato rubato. Ma il ragazzo ha investito un ciclista ed entrambi hanno riportato ferite lievi.

Come riportato in una nota stampa giunta in redazione il 18 agosto dall’Arma, il 25enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione ed anche porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere poiché sono stati ritrovati dei coltelli.