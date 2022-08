SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta ieri presso le acque antistanti il circolo Ragn’a vela la XXI edizione della regata di Ferragosto. Trent’uno le imbarcazioni scese in acqua tra monoscafi e catamarani. Giornata bellissima caratterizzata da vento di scirocco che ha rappresentato una piccola e breve parentesi dopo settimane di tramontana. Sono state disputate due prove, la prima con vento da sud-est abbastanza debole e variabile, e la seconda di intensità ben più sostenuta che ha fatto divertire ed impegnato i partecipanti. Uno spettacolo! Organizzazione ottima anche a terra dove, dopo la regata, i 52 regatanti hanno potuto rifocillarsi grazie al catering del ristorante Papillon, curato personalmente ed in maniera eccellente, dall’infaticabile Peppe che si è esibito anche in un primo piatto di mezze maniche allo scoglio apprezzatissimo da tutti.

Per quanto riguarda la manifestazione sportiva il trofeo Challenger Serafino Balestra, abbinato alla regata di Ferragosto è stato vinto anche quest’anno dagli attuali vice-campioni italiani della classe Flying Dutchman Matteo Pincherle e Carlo Carincola che si sono imposti in ambedue le prove. Al secondo posto della categoria monoscafi si è classificata la coppia Lorenzo caucci e Riccardo Marinucci sempre su Flying Dutchman, al terzo, la coppia (in tutti i sensi) Carlo Barbieri ed Angelica Monti su imbarcazione 470, reduci da un buon piazzamento al Campionato Europeo svoltosi sul lago Balaton.

Nella categoria catamarani al primo posto si è classificato, aggiudicandosi il trofeo multiscafi, un veterano dei ‘Classe A’ Giulio Domizzi, al secondo la coppia Sulpizi- Pagliarini su Mattia esse sport ed al terzo la coppia Tebaldi-Croci su Mattia esse sport.

Dulcis in fundo citiamo la professionalità e l’ esperienza della Giudice Arbitro FIV Ines Nardini di Ascoli, anch’essa una veterana della regata.

C’è da dire che, come ogni anno, la regata ha riscosso un grande successo e che l’elevato numero di partecipanti continua a dimostrare la bontà dell’organizzazione ed il clima di amicizia che il Circolo Ragn’a vela ha sempre dimostrato.