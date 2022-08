SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella magnifica location di Viale Buozzi torna dal 19 al 22 agosto l’evento food più cool dell’estate: l’inimitabile San Beach Street Food Festival, il vero ed unico evento street food della Riviera delle Palme.

Quest’anno il festival è arrivato alla sua sesta edizione, un’edizione speciale con una presenza record dei più prestigiosi truck food d’Italia.

La scelta dell’organizzazione è stata quella di restare coerente negli anni al concetto più autentico di “street food festival”, che prevede una rassegna di soli truck food su ruote, con esclusione di stand e gazebo in quanto rientranti nel più ampio concetto di sagra gastronomica.

Il San Beach Street Food Festival ha mantenuto negli anni la sua identità differenziale: per la sesta edizione l’organizzazione ha prospettato un vero truck food show selezionando i migliori ristoranti itineranti su ruote, pronti per offrire “on the road” un’esperienza sensoriale di buon gusto.

Hamburger di chianina e cinta senese dop, panini al lampredotto, Asado, Angus, american bbq, Bao, piada Gyros, cassoni e piade romagnole, bombette pugliesi, pizza fritta napoletana, cannoli siciliani, arancine, churritos, saccocce romane, frittelle salate e dolci, olive ascolane, spiedini gourmet, jacket potatoes gluten free e molto altro.

Il San Beach Street Food non è solo Street Food ma anche Street Music: torna, dopo lo strepitoso successo della quinta edizione, la Street band Mistrafunky, molto quotata nel panorama nazionale della live Street music.

L’ingresso nell’area festival è gratuito e quest’anno sarà in edizione più grande che mai, infatti sono previsti più di 1500 posti a sedere.

L’evento è trasversale, dedicato a tutti coloro che amano il buon gusto.