RIPATRANSONE – Sinistro nella mattinata del 18 agosto.

Vicino a Ripatransone incidente stradale, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, e successivo incendio: l’auto dopo l’impatto ha preso fuoco.

Fortunatamente illesa la persona a borda, uscita immediatamente dal mezzo prima che le fiamme divampassero. Sul posto il 118 per i soccorsi e i pompieri per lo spegnimento del rogo.