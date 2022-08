SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova versione del tennis, versatile e portatile ma soprattutto più accessibile e inclusiva, debutterà questa sera al Circolo Tennis Maggioni: dalle ore 18 comincerà infatti la prima tappa del World StreeTennis Italy 2022, circuito che proverà a conquistare piazze e centri sportivi di tutta Italia. L’idea, ispirata a discipline di grande successo soprattutto negli USA quali sono il pickleball o il touch tennis, è tutta dell’organizzatore Davide Antelli, che ha voluto dare il via al progetto proprio dal centro nevralgico del tennis sambenedettese.

«Il circuito è appena nato, quella del Maggioni sarà la prima tappa del Tour. Ci saranno tre categorie: Maschile, Femminile e People. Quest’ultima è volta a pareggiare le differenze di genere, eliminando il servizio dall’alto, introducendo l’obbligo di rimbalzo della pallina e facendo rigiocare i matchpoint nel caso in cui la pallina tocchi il nastro. Ho creato quest’ultima categoria anche per includere nel circuito StreeTennis i disabili, perché le regole vanno a mitigare le differenze fisiche: è come un grosso ping pong. Il tennis di oggi è fin troppo darwiniano e l’apprendimento è troppo lungo e complesso per la maggior parte delle persone: per questo ho pensato a un modo più facile di praticarlo. Il concetto è molto simile a quello del touch tennis, disciplina che spopola all’estero ma che da noi non ha movimento. La città di Milano mi ha permesso di organizzare ben 18 tappe del WST, con due tappe per ciascuno dei 9 Municipi, il Comune di Trieste mi ha addirittura concesso Piazza Unità d’Italia, gireremo il Paese. Per il futuro, mi aspetto più interesse da parte dell’Amministrazione comunale di San Benedetto. Sto cercando un modo per includere anche i non vedenti, al fine di renderli parte del progetto»

Sarà possibile iscriversi alla competizione entro le 17.45: alle ore 18 verranno generati i tabelloni e il torneo avrà inizio. Iscriversi al tabellone maschile costerà 10 euro, il prezzo è invece di 5 euro per le altre categorie. In palio ci saranno coppe per i primi due classificati in ogni categoria, e un montepremi in buoni Amazon.