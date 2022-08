GROTTAMMARE – Grandissimo da fare oggi, 17 agosto, nella zona di Grottammare sud dove le correnti di risacca hanno spinto forte.

Due interventi di rilievo da parte dei bagnini, e non solo, che hanno consentito di portare in salvo i malcapitati. Nel primo, vicino allo chalet Rosa dei Venti, è intervenuta anche l’ambulanza che ha dovuto medicare il bagnino di salvataggio Emidio De Carolis che per proteggere e fare da scudo per l’anziano dalle spinte del mare contro le scogliere si è procurato diversi graffi. Oltre al De Carolis e ai bagnini Simone Rossi e Mattia Platani È intervenuto in supporto nel salvataggio anche un finanziere, Roberto Morelli.

Nel secondo intervento di fronte lo chalet Corallo una persona adulta non riusciva rientrare è stato aiutato a tornare dai bagnini Emidio Silenzi e Alessandro di Arcangelo. In supporto anche l’istruttore di salvamento Cristiano Merli.