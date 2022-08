CUPRA MARITTIMA – Nuovo evento a Cupra Marittima, nell’ambito della seconda edizione del Festival “Cu. p. r. a. dentro e fuori le mura”, che ha la direzione artistica di Lucilio Santoni, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Domenica 21 agosto, alle ore 21,30, nella splendida cornice del Parco Archeologico Naturalistico “Civita”, Daniele di Bonaventura e Lucilio Santoni metteranno in scena lo spettacolo dal titolo “Poesia senza fine“. Il bandoneón di uno dei musicisti italiani più conosciuti nel mondo si metterà al servizio della poesia per offrire un viaggio straordinario dentro la luce tumultuosa della creazione lirica. Tra fantasmi e realtà, il duetto si concentrerà sulle passioni primordiali: l’amore e la morte, il visibile e il suo oltre, la preghiera e la dissacrazione, il sublime e il fango della vita. I versi proposti assumeranno la concretezza di cose necessarie alla quotidianità e le storie raccontate daranno il sapore della vita, mentre la musica aggiungerà il lamento e la letizia di essere al mondo, gettati, eppure irriducibilmente radicati a un destino. Uno scambio di grazia e di energia tra il bandoneón e la poesia, per tentare il dominio dell’impossibile.

L’ ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.