Ripatransone: il Centro Storico fa di nuovo da sfondo all’evento “La Scale Musicali”

Il Centro Storico e la sua Scalinata di Via Margherita tornano a fare da sfondo a Le Scale Musicali, la rassegna dedicata alla musica dal vivo, in uno degli scenari più suggestivi del Belvedere del Piceno, in programma il 16 ed il 21 agosto 2022.