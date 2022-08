TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 16 agosto, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Nel pomeriggio di oggi una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto è intervenuta sulla SP8 – Bonifica del Salinello, a seguito di un incidente stradale. Nell’incidente è rimasta coinvolta una Ford Fiesta con a bordo il solo conducente. L’auto, che percorreva la strada provinciale in direzione monti, è uscita di strada terminando la corsa contro un albero a bordo strada. A causa del violento impatto il conducente dell’auto, un ragazzo di 22 anni, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno dovuto impiegare il divaricatore idraulico per liberarlo dalle lamiere contorte. A causa delle contusioni e traumi riportati, il giovane è stato trasportato all’Ospedale Mazzini di Teramo, dove è giunto con un’ambulanza del Servizio Sanitario 118. I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari per portare soccorso all’infortunato e hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri di Alba Adriatica per la regolazione del traffico e i rilievi dell’incidente.